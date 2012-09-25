Как безопасно наносить макияж?

Эксперты из США регламентировали основные правила использования косметики, призывая женщин соблюдать правильно условия ее хранения, дабы не нанести вред своей красоте и здоровью.

1. Косметические средства храните в чистоте. В футляре с подводкой или в тюбике вашей помады запросто могут возникнуть и размножиться опасные бактерии или грибок, что в результате приведет к конъюнктивиту или увеиту. Поэтому всегда не забывайте мыть руки перед нанесением косметики.

2. Внимательно изучите ингредиенты на упаковке. Если на ней не указан состав, продажа такой косметики незаконна. То есть, это значит, что она не проходила соответствующее тестирование на безопасность и может нанести вред вашей красоте и здоровью.

3. Не разбавляйте косметику. Никогда не разбавляйте косметические средства водой или слюной, чтобы вернуть им прежнюю консистенцию. Такой «процедурой» можно спровоцировать усиленное размножение бактерий.

4. Проявляйте особую осторожность, когда речь идет о любых средствах для глаз. Например, контур, нанесенный карандашом на внутреннюю поверхность века или под ресницами на нижнем веке, может скопиться около сальных желез, закупорить их и, таким образом, стать причиной инфекции. Имейте в виду, что тени с перламутром или блеском, водостойкая или удлиняющая тушь содержат мелкие переливающиеся частицы и удлиняющие нейлоновые волокна, которые могут попасть в глаз и вызвать воспаление.

5. Соблюдайте температурный «режим». При нагревании средства по уходу или для макияжа до 30ºС консерванты, которые не позволяют грибкам и бактериям размножаться, уже неэффективны. Поэтому косметика может испортиться, будучи еще совсем «свеженькой».

6. Следите за сроком годности. Если вы заметили, что косметика изменила консистенцию (например, расслоилась), цвет или запах, выбросите ее. Со временем действие консервантов ослабевает, и они уже не в состоянии бороться с бактериями.

korzonews.info