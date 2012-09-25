В Чехии задержали производителей отравленного алкоголя

Чешская полиция задержала двух подозреваемых в производстве отравленного алкоголя, в результате употребления которого умерли 25 человек, и выявила источник его происхождения.

Об этом сообщает польский TVN24 со ссылкой на чешских правоохранителей.

По данным прокуратуры, которая ведет следствие по этому делу, организатором нелегальной продукции оказался 32-летний житель города Острава. Сообщник помогал ему производить алкоголь из метилового спирта.

"Они сознательно создавали ядовитую смесь, и при посредничестве дистрибьютора алкоголя из Злина выводили его на рынок. По информации прокуратуры, задержанные мужчины осознавали, что создаваемая ими смесь угрожает жизни людей", - отмечает TVN24.

"Оба задержанные работали в фирмах, которые использовали метиловый спирт для производства жидкости для мытья стекол. Метанол легально купили у другой фирмы, и из него в конце августа - начале сентября произвели тонны отравленной субстанции. Они продавали ее поставщику алкогольных изделий, который домешивал ее к напиткам", - сообщает польский телеканал новостей.

По оценкам чешских правоохранителей, в оборот попало до 15 тысяч литров поддельного алкоголя с метанолом.

Задержанным за создание угрозы жизни людей грозит наказание в виде, по меньшей мере, 12 лет лишения свободы, но оно может быть еще более суровым: 20-30 лет или пожизненное заключение.

TVN24 напомнил, что чешская власть из-за смертельных случаев отравления алкоголем с 14 сентября запретила продажу крепкого алкоголя в стране, а с 21 сентября также его экспорт.