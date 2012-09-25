Газировка включает ген ожирения

Газировка выполняет роль «включателя» ожирения у людей, которые генетически предрасположены к этому заболеванию. К такому выводу пришли сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья.

В ходе исследования они наблюдали за добровольцами, склонными к набору лишнего веса. Участников поделили на группы в зависимости от количества выпиваемых сладких газированных напитков. Самые большие значения индекса массы тела и риск ожирения оказались у людей, которые ежедневно употребляли газировку.

Газировка разрушает кости

Любительницы газировки имеют более низкую плотность костей, чем те, кто любит пить чай или сок, доказал эксперимент

Ожирение у этой группы людей связано с сочетанием внешних факторов и генетики. Таким образом, генетика – не приговор, многое решает образ жизни, отмечают авторы исследования.

likar.info