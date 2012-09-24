Шоколад - это опиум для мозга

Секрет притягательной силы шоколада состоит в том, что он воздействует на мозг человека аналогично опиуму. К такому заключению пришли ученые Университета штата Мичиган.

В ходе экспериментов исследователи, основные положения работы которых опубликовала сегодня британская газета "Дейли телеграф", установили, что потребление шоколада способствует увеличению выработки организмом естественного химического соединения энкефалин. Эти нейропептиды обладают морфиноподобным действием и входят в группу эндорфинов, вызывающих у человека состояние эйфории.

"Мы установили, что механизм воздействия шоколада на мозг сходен с тем, каким образом действуют на него опиум и его производные", - пояснила руководитель работы профессор Александра Ди Феличиантонио. - Человеку очень трудно преодолеть желание съесть очередной кусок шоколада".

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newsland.ru