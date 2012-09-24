Узнай характер по аватарке

Чужое фото на аватаре в соцсетях – признак психологических комплексов, доказали исследователи из Шеффилдского университета.

В исследовании участвовали более 5 тыс. пользователей соцсетей разного возраста, пола, социального статуса и национальности. Оказалось, что каждая вторая женщина с чужим аватаром страдает ожирением, 40% считают себя некрасивыми. А 10% «женщин» с чужим аватаром в реальной жизни - мужчины.

95% мужчин с аватарками-машинами комплексуют из-за бедности. 35% девушек, на чьих аватарках изображены котята или другие милые животные, в раннем детстве пережили психологическую травму. Если зверушку для аватара выбрал мужчина, то вероятность детских психологических травм у него – 69%.

Романтические рисунки и фото на аватаре – признак несчастной личной жизни. Фото известных людей и героев фильмов ставят внутренне сексуально раскрепощенные, но патологически скромные люди.

likar.info