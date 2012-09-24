Несколько землетрясений произошли близ Афин

Несколько землетрясений произошли в субботу поблизости от Афин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на глобальный мониторинг Геологической службы США.

На расстоянии примерно 88 километров к юго-западу от Афин произошли три подземных толчка магнитудой от 4,9 до 5,6, сообщает служба.

Сообщения о материальном ущербе в результате землетрясений не поступали.

Территория Греции - наиболее сейсмически активная в ЕС, здесь происходят около 90% всех европейских землетрясений.