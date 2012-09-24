Сигареты отнимают сон

Если человек курит, значит, он меньше спит, а сам сон не гарантирует того, что он выспится, пишет The Daily Mail со ссылкой на работу Стэфана Корса из берлинской медицинской школы Шарите.

По словам Корса, обследование около 1100 курильщиков показало: 17% из них спали меньше шести часов каждую ночь, а 28% сообщили о том, что их сон не такой уж крепкий. В контрольной группе соответствующие показатели составили 7% и 19%. В целом более четверти курильщиков попали в группу лиц с нарушенным сном и вполне могли столкнуться с бессонницей.

В ходе исследования не удалось доказать, что именно курение снижало качество сна, так как здесь возможно и стороннее воздействие вроде привычки смотреть телевизор допоздна и отсутствие физической нагрузки. Правда, сам по себе никотин известен своим стимулирующим эффектом. Ранее ученые уже показывали, насколько негативно отражается нехватка сна на человеке (повышается риск ожирения, диабета, болезней сердца).

korzonews.info