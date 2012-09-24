Большинство швейцарцев против запрета на курение в общественных местах

Жители Швейцарии в ходе прошедшего в воскресенье референдума отвергли введение полного запрета на курение в общественных местах, передает Русская служба

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В последние годы в стране соблюдался частичный запрет на курение, в рамках которого гостиницам, ресторанам и барам разрешалось иметь специальные помещения для курящих.

Ограничения, введенные два года назад, были впоследствии значительно ослаблены под давлением крупных табачных компаний, некоторые из которых имеют свои европейские штаб-квартиры в Швейцарии.

По данным швейцарской прессы, против введения полного запрета на курение в общественных местах высказались две трети проголосовавших.

В некоторых кантонах, по информации женевской газеты La Tribune de Geneve, более 70% жителей отвергли жесткие меры. При этом в самой Женеве голоса на референдуме разделились примерно пополам. Дело в том, что власти Женевы и семи других крупных швейцарских кантонов ввели собственные жесткие ограничения на курение, в то время как малые кантоны придерживались более мягкой позиции по отношению к курильщикам.

За введение полного запрета на курение в общественных местах выступали многие врачи и экологи.

Как отмечает женевская La Tribune de Geneve, полный запрет был, возможно, отвергнут из-за того, что жители Швейцарии не хотели заставлять малые кантоны менять свое законодательство, а также из-за того, что люди болезненно воспринимают вмешательство государства в свою жизнь.