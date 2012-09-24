В Индии в результате оползней погибли не менее 40 человек

Не менее 40 человек уже стали жертвами оползней, возникших из-за непрекращающихся ливней в северо-восточных индийских штатах Ассам, Сикким и Аруначал-Прадеш.

Как передает русская служба Би-Би-Си, в 15 из 27 округов Ассама дожди вызвали наводнение, в зоне чрезвычайной ситуации оказались более 800 тыс. человек.

Это уже второй удар стихии за три месяца. В июле в результате сильнейшего за последнее десятилетие наводнения в штате Ассам погибли более 120 человек.

Всего в зоне бедствия оказались более 2 миллионов местных жителей, четверть из которых лишились своих домов.

В регионе ведутся поисково-спасательные работы с участием военных, вертолеты доставляют жителям отрезанных от остальной части страны районов воду и пищу.