Какую кукурузу мы едим?
09:43, 24 сентября 2012Зарубежные новости
0
От кукурузы с ГМО образуются раковые опухоли
В Европе разгорается новый громкий скандал вокруг генетически модифицированных продуктов. Один из самых популярных в Старом Свете злаков – кукуруза – оказалась смертельно опасной. Пишет об этом британская газета Daily Mail.
Речь, конечно, идёт именно о генетически изменённой зерновой культуре. В течение двух лет французские учёные проводили эксперименты над лабораторными крысами. Грызунов кормили преимущественно такой кукурузой. В результате животные заболели раком, в их телах образовались опухоли размером с мячик для пинг-понга.
В Еврокомиссии, которая когда-то разрешила эксперименты над кукурузой, утверждают, что всё дело в пестицидах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter