Какую кукурузу мы едим?

В Европе разгорается новый громкий скандал вокруг генетически модифицированных продуктов. Один из самых популярных в Старом Свете злаков – кукуруза – оказалась смертельно опасной. Пишет об этом британская газета Daily Mail.

Речь, конечно, идёт именно о генетически изменённой зерновой культуре. В течение двух лет французские учёные проводили эксперименты над лабораторными крысами. Грызунов кормили преимущественно такой кукурузой. В результате животные заболели раком, в их телах образовались опухоли размером с мячик для пинг-понга.

В Еврокомиссии, которая когда-то разрешила эксперименты над кукурузой, утверждают, что всё дело в пестицидах.

korzonews.info