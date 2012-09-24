Лишний вес - от дисбактериоза

Причиной лишнего веса и ожирения может быть дисбактериоз кишечника, вызванный инфекцией или воспалительным процессом. Такое заявление сделали ученые из университета Калифорнии.

Они провели лабораторные исследования на грызунах, в ходе которых изучили белковые комплексы, управляющие процессами в кишечнике. Обнаружено, что отсутствие двух типов белков, которые отвечают за воспалительные реакции в стенке кишечника, рано или поздно приводит к кишечному дисбактериозу, затем к ожирению и жировой дистрофии печени. Кроме того, установлено, что животные, имеющие ожирение на фоне дисбактериоза, могут заражать других, и те тоже набирают лишний вес.

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