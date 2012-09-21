Девочкам-сладкоежкам грозит рак

Риск рака груди у женщин зависит от качества питания в ранние годы их жизни. К такому выводу пришли американские ученые.

В ходе эксперимента ученые из Калифорнийского университета кормили лабораторных животных пищей с содержанием жирной кислоты 10,12 CLA. Эта кислота используется при производстве гидрогенизированных жиров (для печенья, тортов и других пищевых продуктов), и провоцирует развитие метаболического синдрома.

В результате у молодых мышей начинался рост молочных желез, хотя не хватало гормона, который отвечает за половое развитие. У некоторых мышей начался аномальный рост клеток, что впоследствии приводило к раку. Вероятно, это связано с длительным воздействием инсулина, которое происходит из-за особенностей рациона.

likar.info