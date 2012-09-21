Cамый опасный мужской возраст

Ученые подсчитали возраст, в котором мужчины более всего склонны к самоубийству. Это период от 30 до 50 лет. На фатальный шаг они решаются из-за неприятностей на работе или в семье и отсутствия поддержки со стороны близких.

Согласно исследованию, проведенному специалистами Эдинбургского университета, риск самоубийств в 10 раз выше у мужчин, столкнувшихся с безработицей. Кроме того в возрасте 35-55 лет мужчины больше всего эмоционально зависимы от спутника жизни, потому очень тяжело переживают проблемы в семье.

Авторы исследования отмечают, что еще 8 лет назад наиболее «суициидальным» считался мужской возраст 15-35 лет.

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