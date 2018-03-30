Возможные последствия токсоплазмоза

По ста­тис­ти­ке, с ток­со­плаз­мо­зом стал­ки­ва­ет­ся при­мер­но по­ло­ви­на всех взрос­лых, хо­тя боль­шинст­во из нас об этом да­же не до­га­ды­ва­ет­ся. Но есть си­ту­а­ция, ког­да ин­фек­ция мо­жет при­вес­ти к ос­лож­не­ни­ям, а имен­но ког­да жен­щи­на ожи­да­ет ма­лы­ша.

У вас есть кош­ка? Если да, то, ско­рее все­го, ваш ор­га­низм уже успел по­зна­ко­мить­ся с ток­со­плаз­мой – прос­тей­шим мик­ро­ор­га­низ­мом-па­ра­зи­том. Имен­но пу­ши­с­тые мур­лы­ки – глав­ные «хо­зя­е­ва» этой ин­фек­ции.

Внут­ри их ки­шеч­ни­ка ток­со­плаз­мы раз­мно­жа­ют­ся и раз­ви­ва­ют­ся, а за­тем вмес­те с фе­ка­ли­я­ми по­па­да­ют на­ру­жу: на шерсть, в до­маш­нюю пыль, в зем­лю на дач­ном участ­ке и пе­сок на дет­ской пло­щад­ке. Кста­ти, убеж­ден­ным со­ба­ко­во­дам не сто­ит счи­тать, что лю­бовь к ша­ри­кам и тре­зо­рам стра­ху­ет их от бо­лез­ни.

Ток­со­плаз­мы жи­вут и в ор­га­низ­ме со­бак и мно­гих дру­гих жи­вот­ных, в том чис­ле ко­ров, овец, птиц. В ре­зуль­та­те ин­фек­ция мо­жет по­пасть к че­ло­ве­ку и че­рез не­про­жа­рен­ное мя­со (осо­бен­но ба­ра­ни­ну и го­вя­ди­ну), пло­хо вы­мы­тые ово­щи и фрук­ты, а еще не­ки­пя­че­ную во­ду.

Мир­ное со­су­щест­во­ва­ние Пос­ле то­го как в ор­га­низм про­ни­ка­ет ин­фек­ция, им­мун­ная сис­те­ма вы­ра­ба­ты­ва­ет в от­вет за­щит­ные ве­щест­ва – ан­ти­те­ла. Если они при­сут­ст­ву­ют в кро­ви, вра­чи де­ла­ют вы­вод, что кон­такт с ток­со­плаз­мой уже про­изо­шел. Бо­лее то­го, в за­ви­си­мос­ти от ти­па этих ве­ществ мож­но опре­де­лить, как дав­но слу­чи­лась эта «встре­ча»: ан­ти­те­ла ти­па G озна­ча­ют, что ор­га­низм но­сит в се­бе ин­фек­цию мно­го лет, а ан­ти­те­ла М – со­всем не­дол­го.

«Со­су­щест­во­ва­ние» с ток­со­плаз­мой во­все не озна­ча­ет бо­лезнь; оно мо­жет быть впол­не мир­ным. Имен­но так и про­ис­хо­дит бо­лее чем в 90% слу­ча­ев – ин­фек­ция ни­чем не про­яв­ля­ет се­бя, и об­на­ру­жить ее при­сут­ст­вие уда­ет­ся толь­ко с по­мощью ана­ли­за кро­ви.

Прав­да, из­ред­ка слу­ча­ет­ся и по-дру­го­му: ток­со­плаз­моз вы­зы­ва­ет не­боль­шое по­вы­ше­ние тем­пе­ра­ту­ры (око­ло 37 °С), оз­ноб, сла­бость, боль в мыш­цах и сус­та­вах. По­сколь­ку та­кие симп­то­мы мо­гут по­явить­ся в са­мых раз­ных слу­ча­ях, за­по­доз­рить в ви­нов­ни­ке про­бле­мы имен­но ток­со­плаз­моз до­воль­но слож­но, вот по­че­му бо­лезнь ча­ще все­го так и оста­ет­ся не­вы­яв­лен­ной.

Ток­со­плаз­мо­зом мож­но за­бо­леть толь­ко од­наж­ды. Вот по­че­му, если жен­щи­на пе­ре­нес­ла эту ин­фек­цию во вре­мя пер­вой бе­ре­мен­нос­ти и ре­ши­ла стать ма­мой сно­ва, со вто­рым ре­бен­ком та­кая си­ту­а­ция уже не пов­то­рит­ся.

Серь­ез­ные труд­нос­ти (как го­во­рят вра­чи, ост­рый ток­со­плаз­моз) воз­ни­ка­ют очень ред­ко, при­мер­но в 0,2–0,3% слу­ча­ев и на­сти­га­ют лю­дей с ослаб­лен­ным им­му­ни­те­том. Ин­фек­ция про­яв­ля­ет се­бя, на­при­мер, вы­со­кой тем­пе­ра­ту­рой, го­лов­ной болью, рво­той, сыпью.

На па­мять от Мур­зи­ка Счи­та­ет­ся, что «ко­шачья ин­фек­ция» опас­нее все­го для бу­ду­щей ма­мы, при­чем толь­ко в том слу­чае, если жен­щи­на впер­вые за­бо­ле­ва­ет ток­со­плаз­мо­зом имен­но в ожи­да­нии ма­лы­ша.

Ког­да за­ра­же­ние про­ис­хо­дит в I три­мест­ре, есть риск, что бе­ре­мен­ность пре­рвет­ся. Если же не­при­ят­ная встре­ча слу­ча­ет­ся во II или III три­мест­ре, ор­га­низм ре­а­ги­ру­ет на нее уже не так ост­ро. Ма­лыш про­дол­жа­ет рас­ти, но ин­фек­ция мо­жет ска­зать­ся на его здо­ровье: на­при­мер, вы­звать на­ру­ше­ния нер­в­ной сис­те­мы, бо­лез­ни серд­ца и пе­че­ни.

Са­мое серь­ез­ное из воз­мож­ных по­следст­вий ток­со­плаз­мо­за – вос­па­ле­ние внут­рен­ней обо­лоч­ки гла­за и со­су­дов сет­чат­ки, ко­то­рое час­то при­во­дит к про­бле­мам со зре­ни­ем.

К счастью, та­кие про­бле­мы воз­ни­ка­ют да­ле­ко не всег­да. Если у бу­ду­щей ма­мы все в по­ряд­ке с им­му­ни­те­том, а пла­цен­та на­деж­но за­щи­ща­ет ма­лы­ша, ве­ли­ка ве­ро­ят­ность, что па­ра­зи­ты во­об­ще до не­го не до­бе­рут­ся. Да­же ког­да бу­ду­щие ма­мы пе­ре­но­сят ост­рый ток­со­плаз­моз, ин­фек­ция на­сти­га­ет их ма­лы­шей толь­ко в 30% слу­ча­ев.

Тем не ме­нее точ­но пред­ска­зать ис­ход со­бы­тий не­прос­то, по­это­му вра­чи ста­ра­ют­ся сде­лать все воз­мож­ное, что­бы во­вре­мя предот­вра­тить про­бле­му.

Если жен­щи­на за­бо­ле­ла ток­со­плаз­мо­зом в са­мый от­вет­ст­вен­ный пе­ри­од – в I три­мест­ре бе­ре­мен­нос­ти, ког­да ор­га­низм ма­лы­ша толь­ко фор­ми­ру­ет­ся и есть риск, что ин­фек­ция на­ру­шит его раз­ви­тие, вра­чи мо­гут пред­ло­жить бу­ду­щей ма­ме пре­рвать бе­ре­мен­ность.

Ар­гу­мен­ты спе­ци­а­лис­тов долж­ны быть очень серь­ез­ны­ми, ведь сам по се­бе ток­со­плаз­моз не обя­за­тель­ное ос­но­ва­ние для та­ко­го ша­га (в от­ли­чие, на­при­мер, от крас­ну­хи). Вот по­че­му в этой не­прос­той си­ту­а­ции бу­ду­щей ма­ме луч­ше не огра­ни­чи­вать­ся мне­ни­ем ги­не­ко­ло­га, но обя­за­тель­но про­кон­суль­ти­ро­вать­ся с вра­чом-ин­фек­ци­о­нис­том (же­ла­тель­но с тем, ко­то­рый за­ни­ма­ет­ся про­бле­ма­ми бе­ре­мен­ных).

За­щи­та для кро­хи

Ана­лиз кро­ви на ток­со­плаз­моз вхо­дит в чис­ло са­мых пер­вых ана­ли­зов, ко­то­рые про­во­дят всем бу­ду­щим ма­мам вмес­те с про­вер­кой на дру­гие са­мые опас­ные для ре­бен­ка ин­фек­ции: крас­ну­ху, гер­пес и ци­то­ме­га­ло­ви­рус.

Если вы­яс­нит­ся, что в кро­ви жен­щи­ны при­сут­ст­ву­ют ан­ти­те­ла G, она смо­жет вздох­нуть с об­лег­че­ни­ем. Это зна­чит, что кон­такт с ин­фек­ци­ей про­изо­шел дав­но и ре­бен­ку ни­что не гро­зит. В слу­чае, если вра­чи об­на­ру­жат, что ан­ти­тел нет, бу­ду­щей ма­ме при­дет­ся быть очень ос­то­рож­ной, что­бы не за­ра­зить­ся в те­че­ние бе­ре­мен­нос­ти, и преж­де все­го – огра­ни­чить свое об­ще­ние с кош­ка­ми и со­ба­ка­ми.

Ко­вар­ст­во ток­со­плаз­мы в том, что, да­же под­хва­тив ин­фек­цию, бу­ду­щая ма­ма вряд ли по­чувст­ву­ет у се­бя ка­кие-то из­ме­не­ния. По­это­му, что­бы во­вре­мя вы­явить про­бле­му, каж­дые 3 ме­ся­ца жен­щи­не бу­дут де­лать спе­ци­аль­ный ана­лиз кро­ви.

На УЗИ спе­ци­а­ли­с­ты бу­дут вни­ма­тель­но изу­чать внут­рен­ние ор­га­ны ре­бен­ка. Если у ма­лень­ко­го за­ме­тят ка­кие-то су­щест­вен­ные на­ру­ше­ния, ему мо­гут про­вес­ти ана­лиз кро­ви из пу­по­ви­ны – кор­до­цен­тез. Это слож­ное ис­сле­до­ва­ние де­ла­ют пос­ле 23-й не­де­ли бе­ре­мен­нос­ти, что­бы по­нять, на­сколь­ко по­вли­я­ла ин­фек­ция на со­сто­я­ние ма­лы­ша.

Ток­со­плаз­моз: тех­ни­ка без­опас­нос­ти для бу­ду­щих мам •Если у вас есть кош­ка или со­ба­ка, ста­рай­тесь сдер­жи­вать неж­ность к сво­е­му лю­бим­цу: не це­луй­те и не тис­кай­те его; по­ру­чи­те убор­ку ко­шачь­е­го туа­ле­та ко­му-ни­будь из до­маш­них.

•От­ка­жи­тесь от об­ще­ния с не­зна­ко­мы­ми жи­вот­ны­ми, осо­бен­но без­дом­ны­ми.

•Ста­ра­тель­но мой­те ово­щи и фрук­ты.

•Не ешь­те де­ли­ка­те­сы из сы­ро­го или вя­ле­но­го мя­са – та­кие, как кар­пач­чо.

dytyna.info