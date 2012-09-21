Cегодня отмечается Международный день мира

Сегодня отмечают Международный день мира, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Представительства ООН в Украине, первый официальный день мира отметили в сентябре 1982. Ежегодно во всех уголках Земли проходят мероприятия, посвященные этому Дню. В этот день ООН призывает полностью прекратить военные действия на всей Земле.

В 2012 году мероприятия в рамках Международного дня мира проходят под девизом: «Крепкий мир - залог надежного будущего».

Обращаясь к мировому сообществу, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил: «Вооруженные конфликты подрывают основы основ устойчивого развития. Природные ресурсы должны использоваться на благо общества, а не для финансирования войн. Место детей - в школе, а не в армии. Средства национальных бюджетов должны направляться в первую очередь на развитие человеческого потенциала, а не на создание смертоносного оружия. В Международный день мира я призываю все воюющие стороны найти мирные пути урегулирования конфликтов, в которых они принимают участие».

Пан Ги Мун призвал мировое сообщество сообща работать во имя развития будущего, в котором каждому человеку будут гарантированы мир, справедливость и процветание.