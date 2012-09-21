Как усмирить чувство голода?

Одна из самых часто встречаемых фраз, которую говорят девушки, пытающиеся сбросить пару килограммов: «Чтобы похудеть, надо меньше есть». Но что делать, если при виде еды невозможно себя контролировать?

Управление собой

Первым делом необходимо выяснить причину, по которой организм все время требует еды. В большом числе случаев это далеко не само чувство голода. Если же вы действительно голодны, то желудок привередничать не будет, он примет как яблоко, так и перец. Однако если желудок настаивает на съедении чего-то определенного, например, котлет или булочек, то подобное явление носит название ложного голода.

Какие причины вызывают усиление аппетита?

Чаще всего это изменение целой системы в организме: сбой в работе мозгового отдела, отвечающего за нервную систему, или скачок содержания сахара в крови, в таком случае стоит посетить врача. С другой стороны, организм женщины очень зависим от правильного гормонального фона, которому свойственно меняться во время менструального цикла.

Врачи склоняются к тому, что виной переедания становится гормон под названием допамин. Манящие запахи, соблазнительный внешний вид все это способствует выбросу допамина в головной мозг, который действует наподобие наркотика, вызывая зависимость на подсознательном уровне, заставляя потреблять еды все больше. Чем дальше, тем “доза” пищи больше. Каждый раз количество потребляемой пищи растет, а с ней и лишний вес.

Учеными было доказано, что допамин вызывает желание есть во время стрессовых ситуаций и тяжелых моментов в жизни. Планируется создание лекарств на основе данного гормона, которые смогут бороться с излишним весом, но это только перспективы. Пока лекарство не создано, придуманы маленькие хитрости, способы обмана организма, которые дают ему возможность избавиться от обжорства.

Полноценная трапеза вместо перекусов

Один из этапов, который включает большинство самых эффективных диет, полноценный прием пищи. Одно простое правило, которое стоит запомнить: отказавшись от одного из приемов пищи, вы в несколько раз увеличите количество съеденных продуктов до сна. Идеальным вариантом приема еды является дробное питание: разбить привычный рацион до шести-семи приемов пищи в сутки. Кроме лишних килограммов, ушедших подобным способом, вы сможете подправить здоровье своего желудка.

В сутки должно быть в обязательном порядке 3 главных приема пищи: утром завтрак, после полудня обед и в вечернее время ужин. В промежутках между трапезами можно делать легкие перекусы, организм постоянно будет "в деле", и вы не будете ощущать голода. И главное! Никогда не стоит наедаться до отвала и есть быстро. Из-за стола стоит вставать немного голодным, это знают практически все, но разнообразная еда на столе берет свое. Выпив стакан воды незадолго до приема пищи, вы заметно заполните желудок, и чувство сытости наступит быстрее.

Несколько уловок

На войне в дело идут даже самые сумасшедшие идеи!

1) Одна из таких, когда в прекрасный момент вас вдруг посетил голод: стоит сделать несколько приседаний, распрямите и прогните спину, а если есть возможность, пару упражнений для пресса. Если вы находитесь на свежем воздухе, раздвиньте ноги на ширину плеч, расправьте спину и сделайте хотя бы десять очень глубоких вдохов. Это поможет поддержать организм, и еще некоторое время он сможет переждать до приема пищи.

2) Во время пищи не стоит отвлекаться на посторонние вещи, такие как чтение или просмотр телевизора, это отвлекает. И в большом числе случаев люди даже не замечают того, что съели очень много.

3) Что касается диет. Все мучения, связанные с отказом от продуктов, голоданием или еще чем-то, сводятся к пустому месту, как только вы постепенно возвращаетесь к привычному для вас образу жизни и рациону. Обычно, для того чтобы иметь хорошую фигуру, достаточно просто начать питаться правильно и вовремя.

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