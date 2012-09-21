Чем полезен хлеб

Специалисты Британского фонда питания утверждают: хлеб представляет собой ценный источник витаминов и минеральных веществ, поэтому отказываться от него не стоит. На самом деле, он не вызывает проблем с пищеварением, а рассказы о росте числа людей с аллергией на пшеницу - вымысел.

Комментирует доктор Айн Оконнор: "Несмотря на уменьшение потребления хлеба, к примеру, в Британии показатели ожирения оставляют желать лучшего. В особенности нападкам подвергается белый хлеб. Многие также уверены, что у них непереносимость пшеничных продуктов и глютена".

Это подтверждает исследование 2010 года Университета Портсмута. Согласно отчету, каждый пятый британец думает, будто у него пищевая аллергия, в первую очередь, на пшеницу. Свою лепту вносят и низкоуглеводные диеты вроде Аткинса и Дукана. Они утверждают, что углеводы повышают сахар, не давая телу сжигать жир, и нужно отказаться от хлеба. Между тем, именно хлеб входит в список продуктов, представляющих наибольшее искушение для человека, сидящего на диете.