Яблочная диета
Минус 7 кг за неделю
Сейчас осень, сезон яблок и мы рекомендуем воспользоваться этим с пользой для своей фигуры, попробовав яблочную диету. В яблоках содержатся все минералы и витамины, необходимые человеку.
Яблочная диета простая и очень эффективная. За 7 дней диеты ты теряешь в среднем 6-7 кг лишнего веса. Диета достаточно сложная, но если ты любишь яблоки, то тебе будет проще продержаться.
Меню яблочной диеты на 7 дней:
1 день - 1 кг яблок
2 день - 1,5 кг яблок
3 день - 2 кг яблок
4 день - 2 кг яблок
5 день - 1,5 кг яблок
6 день - 1,5 кг яблок
7 день - 1 кг яблок.
Дополнительно неограниченно можно пить зеленый чай или негазированную воду. Так же нет ограничений на цвет (зеленые и красные яблоки) и вкус (кислые или сладкие) яблок.
Если будет совсем тяжело, начиная с 5 дня диеты за сутки можно съесть небольшой кусочек ржаного хлеба.
Учти:
- При наличии язвы двенадцатиперстной кишки нельзя есть яблоки кислых сортов.
- При наличии гастрита нельзя употреблять сладкие яблоки.
- При наличии болезней затрагивающих сердечнососудистую систему на 1 кг яблок рекомендуется добавить до 100 г сахарного песка.