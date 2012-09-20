Сейчас осень, сезон яблок и мы рекомендуем воспользоваться этим с пользой для своей фигуры, попробовав яблочную диету. В яблоках содержатся все минералы и витамины, необходимые человеку.

Яблочная диета простая и очень эффективная. За 7 дней диеты ты теряешь в среднем 6-7 кг лишнего веса. Диета достаточно сложная, но если ты любишь яблоки, то тебе будет проще продержаться.

Меню яблочной диеты на 7 дней:

1 день - 1 кг яблок

2 день - 1,5 кг яблок

3 день - 2 кг яблок

4 день - 2 кг яблок

5 день - 1,5 кг яблок

6 день - 1,5 кг яблок

7 день - 1 кг яблок.

Дополнительно неограниченно можно пить зеленый чай или негазированную воду. Так же нет ограничений на цвет (зеленые и красные яблоки) и вкус (кислые или сладкие) яблок.

Если будет совсем тяжело, начиная с 5 дня диеты за сутки можно съесть небольшой кусочек ржаного хлеба.

Учти:

- При наличии язвы двенадцатиперстной кишки нельзя есть яблоки кислых сортов.

- При наличии гастрита нельзя употреблять сладкие яблоки.

- При наличии болезней затрагивающих сердечнососудистую систему на 1 кг яблок рекомендуется добавить до 100 г сахарного песка.

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