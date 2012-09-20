Голова болит - от лекарств

Чрезмерное использование обезболивающих препаратов провоцирует приступы головной боли. К такому выводу пришли британские медики.

В частности, у 1 из 50 пациентов причиной головной боли является прием лекарств от боли. Риск наиболее высок для тех, кто каждый день принимает аспирин, ибупрофен или парацетамол. Частый прием этих препаратов делает мозг более чувствительным к развитию головных болей в дальнейшем. Это как порочный круг, отмечает один из авторов исследования профессор Мартин Андервуд, из медицинской школы GP and Warwick.

Люди злоупотребляют самолечением, пренебрегая правильной и своевременной диагностикой у врачей. Вместе с тем, головные боли могут быть признаком различных проблем со здоровьем, в том числе, опухоли головного мозга. Адекватное лечение может назначить только врач, выяснив причину симптомов.

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