В супермаркетах тухлое мясо пускают на шашлык

Хитростей, на которые идут нечестные владельцы торговых сетей, масса.

Мясо далеко не первой свежести можно замариновать и продавать как шашлык: из-за большого количества уксуса никто не почувствует запаха. С сыров срезают плесень и снова выставляют на витрину. Колбасу для придания свежего вида натирают маслом. С несвежих продуктов делают и нарезки: сырные и мясные. Таковы реалии работы украинских продуктовых магазинов, пишет "Комсомольская правда в Украине".

"В прошлом году я работала в супермаркете, в гастрономии. Многие насмотрелась такого, от чего волосы встают дыбом, – поделилась киевлянка Татьяна, работавшая в одном из супермаркетов. – Я больше никогда не куплю нарезку на фасованной якобы недавно подложке. Нарезанной колбасе срок годности – всего трое суток, сыра – двое. А мы нарезанную колбасу переводили, перефасовывали, перерабатывали стикеры, продолжая сроки годности на неделю, пока уже не становилось видно, что товар несвежий. И делали это, чтобы нас не уволили ".

По словам продавцов, существует закономерность: чем меньше магазин, тем чаще можно встретить всевозможные продуктовые зверства.

Мелкие торговцы не гнушаются ничем: ни переклейкой стикеров, ни использованием испорченных продуктов в кулинарии.

Женщина рассказывает: "Помню, мне привезли тележку с большой партией колбасы. И сказали, что есть приказ начальства – перефасовать заново новым числом. Увидев, когда "сдохла" эта колбаса, я была в шоке – срок годности вышел месяц назад! С тяжелым сердцем, нарезала, стала выкладывать на полку, подходит молодая пара, обсуждает: "Давай ребенку этой возьмем. Дорого. Наверное, вкусная, из мяса". Я просто подошла и тихо сказала: "Это не берите". А когда представила, что ребенок мог отравиться, решила уволиться. И когда шла, руководство дало четко понять: буду много болтать, они сделают так, что меня ни в одну торговую сеть больше не возьмут и сделают мою жизнь адом".

В большинстве случаев после окончания срока реализации продукты отгружают поставщику. При этом в договоре о поставках сразу учитывается процент порчи товара, за который владельцы магазинов не платят. Но также часто на заднем дворике супермаркетов можно увидеть, как пропавшие продукты бросают прямо в мусорные баки.

Иногда супермаркеты не ждут, когда товар совсем покроется плесенью. Продукты, срок годности которых истекает через несколько дней, изымают. И тут начинают устраивать акции. Например, продают своим работникам со скидкой до 50%.

В некоторых крупных супермаркетах, таких как "Сильпо" и "Ашан", продукты с малым сроком реализации продают с уценкой. Некоторые торговые сети и производители заключают договоры с приютами для животных или организациями, которые содержат сторожевых псов, на поставку им товаров, не пригодных для людей.

korzonews.info