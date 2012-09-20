Пустышки опасны для мальчиков

Соски-пустышки – причина задержки эмоционального развития у мальчиков. Такой вывод сделала команда психологов из Университета Висконсин-Мэдисон. Интересно, что на развитие эмоций у девочек использование соски не влияет. Причины этого еще предстоит выяснить.

Младенцы учатся взаимодействовать с миром, в основном, через мимику. Тон голоса и мимика помогают детям научиться понимать слова. Исследователи обнаружили, что пустышка прерывает этот процесс у мальчиков, мешает им копировать различные выражения лица. Последствия задержки эмоционального развития остаются на всю жизнь.

Ранее педиатры уже связывали использование соски-пустышки с развитием ушных инфекций и стоматологических нарушений. Это первое исследование, которое показало, как влияет соска на психологическое развитие.

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