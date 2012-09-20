Как можно похудеть, не отказываясь от жира?

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме утверждают, что можно похудеть, не исключая из своего рациона жирную пищу. Ученые заявляют, что для того, чтобы избежать нарушения метаболизма и накопления "жирка" на животе, достаточно прислушиваться к биологическим часам.

В отчете, опубликованном в журнале FASEB Journal профессор Аарон Фрай и его коллега профессор Захария Мадар, рассказывают об эксперименте, в ходе которого им удалось доказать, что при правильной "настройке" биологических часов тип питания не имеет особого значения, пишет NEWSru.co.il.

В отчете отмечается, что в ходе проводившихся ранее в Еврейском университете экспериментов, ученым удалось доказать, что именно биологические часы отвечают за метаболизм и энергетический обмен в организме.

Жирная пища, если ее прием не регулировать, "ведет к поломке" внутренних часов, что приводит к перееданию и, в конечном счете, к ожирению. Ученые предположили, что с помощью "настройки" биологических часов можно избежать проблем с лишним весом.

В течение 18 недель ученые наблюдали за тремя группами лабораторных мышей, одна из которых получала "диетическую пищу" с низким содержанием жиров, другая- имела доступ к еде в любое время суток, и третья группа – питалась по часам продуктами с высоким содержанием жиров. При одинаковом количестве калорий, группа, питавшаяся по часам, набрала меньший вес, чем грызуны, сидевшие на диете или имевшие бесконтрольный доступ к еде. Ученые также обратили внимание на то, что у группы, потреблявшей "нездоровую" пищу, жиры не откладывались в тканях, а сжигались.

korzonews.info