Пять главных продуктов, которые защитят от простуды

С приходом осени необходимо укреплять свой иммунитет во избежание простуды и гриппа. Пять продуктов, которые легко достать, помогут иммунитету справиться со всеми "сезонными" болезнями.

Чеснок. Отлично укрепляет имунную систему и считается природным антибиотиком. Обладает противоопухолевыми, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойства, а летучие пахучие вещества чеснока - фитонциды - подавляют болезнетворные бактерии. Овощ помогает справиться с гриппом. Одно в нем плохо - запах после его употребления. С этим можно справиться, если почистить зубы.

Лимон. При высокой температуре полезные свойства цитрусовых улетучиваются. Поэтому чай лучше пить, закусывая лимоном. Отличное средство для иммунной защиты получится, если пропустить лимон через мясорубку и смешать его с медом. Эту смесь рекомендуется принимать дважды в день.

Мед. Его целебные свойства давно себя подтвердили. Но пользу он приносит в том случае, если не вызывает аллергии. Мед обладает бактерицидным действием, усиливает обмен веществ, оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие. Также мощным имунностимилирующим средством является пчелиное молочко. Оно имеет самое сбалансированное сочетание микроэлементов из всех известных биологических стимуляторов. Этот продукт благотворно действует на усталый организм.

Корень имбиря. По бактерицидным эффектам он мало чем уступает чесноку, при этом стимулирует аппетит и пищеварение. Имбирь полезно использовать как приправу к различным блюдам и добавлять в чай вместе с медом или лимоном.

Кефир. Этот продукт укрепляет систему пищеварения и кости, а также стимулирует кроветворение, способствует синтезу защитных антител - врагов микробов и вирусов. Для укрепления иммунитета полезно пить свежий кефир, имеющий короткий срок годности.

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