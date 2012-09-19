Пересадка матки от матери дочери - прорыв в трансплантологии

Шведские специалисты провели первые в мире пересадки матки от матерей дочерям, сообщает BBC. Сами операции выполняли более 10 хирургов из Университета Гетеборга. Имена пациентов не называются. Известно лишь то, что обеим женщинам "за 30". Пока об успехе речь не идет. Врачи ждут, чтобы женщины зачали.

До операции обе женщины проходили ЭКО. Значит, полученные замороженные эмбрионы в случае успеха трансплантации можно будет потом подсадить по прошествии года наблюдений. Одной женщине удалили матку из-за рака, а вторая родилась без органа. Матери пациенток чувствуют себя нормально и будут выписаны из госпиталя в ближайшее время.

Надо сказать, подготовка к подобной операции велась профессором Мэтсом Брэннстромом с 1999 года. А в прошлом году турецкие хирурги сообщили, что им удалось пересадить матку умершей женщины. Правда, не известно, производится ли сейчас лечение бесплодия у турецкой реципиентки.

Первая же пересадка матки от живого донора была произведена в 2000 году в Саудовской Аравии. Но из-за образовавшегося тромба, орган пришлось удалить.

