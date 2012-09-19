Правильный сон помогает похудеть

Качественный сон является важной частью программ по снижению веса и должен учитываться при составлении плана по диете и увеличению физической нагрузки, установили канадские ученые, выводы которых опубликованы в Canadian Medical Association Journal.

Исследователи получили достоверные данные о том, что некачественный сон способствует набору лишнего веса. Недостаток отдыха стимулирует потребление большего количества еды, а также приводит к росту регулирующих аппетит гормонов.

"Решение проблемы лишнего веса - это не просто "ешьте меньше, двигайтесь и спите больше", - считают доктор Жан-Филипп Шапу (Jean-Phillippe Chaput) из детского госпиталя при исследовательском институте Восточного Онтарио в Оттаве и доктор Ангело Трембле (Angelo Tremblay) из университета Лаваля в Квебеке.

Они уверены, что хороший сон должен стать частью нового образа жизни, хотя традиционно врачи фокусируются только на диете и физической активности.

Исследователи обнаружили, что продолжительность и качество сна влияют на потерю жировой массы у людей, участвующих в программах по снижению веса.

Ученые приводят данные последнего исследования, проведенного среди страдающих лишним весом взрослых людей в Канаде. Участники были распределены по группам по принципу продолжительности сна: 5,5 часа или 8,5 часа каждый день на протяжении двух недель. Одновременно все участники были ограничены в суточном потреблении пищи на 680 килокалорий. По сравнению с теми участниками, которые спали 8,5 часа в сутки, те, кто отдыхал во сне лишь 5,5 часа, потеряли на 55% меньше жировой ткани и на 60% больше безжировой массы тела. Они также имели менее позитивные изменения в уровнях метаболических гормонов. Несмотря на потерю порядка трех килограмм веса в течение лечения в каждой группе, общая потеря в энергопотреблении была в два раза выше (1039 килокалорий) среди тех, кто спал 8,5 часа ночью по сравнению с теми, кто спал лишь 5,5 часа (537 килокалорий). Это означает, что недостаток сна заставляет организм консервировать, полезный с точки зрения энергии, жир. Кроме того, люди, испытывавшие недосып, страдали от чувства голода из-за высоких уровней гормона грелин. Этот гормон способен задерживать сгорание жиров, а чувство голода способствует нарушению диеты, чем может объясняться неуспех многих программ по похудению.

В результате проведенного исследования Канадская сеть по борьбе с ожирением и лишним весом включила адекватный сон в новую памятку для терапевтов, работающих с такими пациентами.

РИА Новости