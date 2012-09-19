Шаманы Африки помогут создать лекарство

Растения, произрастающие в Африке, станут основой нового лекарства от укусов ядовитых змей. Над созданием противоядия сейчас работают датские ученые, которые обратились за помощью к африканским шаманам.

Местные жители, которых укусила змея, чаще всего обращаются не к традиционной медицине, а к местным знахарям. Опыт показал, что нередко удается нейтрализовать потенциально смертельное действие яда с помощью лекарственных растений.

Для создания лекарства от укусов змей исследователи из Дании под руководством фармаколога Марианны Моландер совместно с африканскими партнерами изучат около 100 растений из Мали, 27 растений с юга Африки и 13 растений из джунглей бассейна реки Конго.

likar.info