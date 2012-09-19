Лучшая диета – режим

Не нужно сидеть на жестких диетах, чтобы похудеть. Просто придерживайтесь режима питания. К такому выводу пришли ученые из Еврейского университета (Иерусалим).

В ходе эксперимента ученые 18 недель наблюдали за мышами, которых посадили на разные типы и режимы питания. В итоге, лишний вес набрали мыши, которые питались не по графику. Проблем с весом не было у тех грызунов, которые не просто питались едой с низким содержанием жира, но и соблюдали график.

Соблюдение режима питания стимулирует метаболизм, объяснили авторы исследования. Даже самая здоровая пища становится причиной лишнего веса, если она съедена хаотично.

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