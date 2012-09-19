Как ускорить рост волос

Чтобы быстрее отрастить красивые блестящие локоны, вам необходимо обзавестись щеткой из свиной щетины, увлажняющим шампунем и кондиционером, несмываемым кондиционером, кондиционером для глубоких слоев кожи с протеином, мультивитаминами и кремниевыми добавками.

1. Причесывайте волосы, наклонив голову вниз, щеткой из свиной щетины. Таким образом натуральные масла увлажняют сухие кончики волос, а волосистая кожа головы получает полезный для циркуляции крови массаж.

2. Пользуйтесь увлажняющим шампунем и кондиционером. Ежедневно наносите несмываемый кондиционер на сухие кончики волос. Один раз в месяц пользуйтесь кондиционером с протеиновым питанием, и не мойте голову каждый день.

3. Массируйте кожу, когда моете голову. Начните в области шеи и идите вдоль пробора вверх. Полезные вещества быстрее попадут в волосяные луковицы благодаря массажу. Пользуйтесь угольным фильтром. Минеральные вещества, содержащиеся в воде, могут повредить волосы.

4. Не пользуйтесь горячими средствами для ухода за волосами, включая плойки, фены и горячие бигуди. Длинные волосы следует сушить либо без фена, либо под профессиональным феном при температуре не более 108 градусов. Спите на атласной наволочке, чтобы волосы не загибались и не ломались во время сна.

5. Ежедневно употребляйте мультивитамины, содержащие антиоксиданты и витамины группы В. Витамины укрепляют волосы. Добавки с кремнием способствуют росту волос.

korzonews.info