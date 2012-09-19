Чистить зубы после еды опасно

Чистить зубы после еды вредно - это разрушает их, утверждает президент Академии общей стоматологии, профессор Говард Гэмбл (США).

Специалист объясняет, что многие продукты имеют высокий уровень кислотности. Кислота, попадая в рот, проникает в зубную эмаль и в часть зуба под эмалью. Если в первые 20 минут после приема пищи устроить чистку зубов, то щетиной зубной щетки вы быстро «загоните» эту кислоту в ткани зуба.

Таким образом, лучше оставить процедуру чистки зубов на более позднее время, когда кислота во рту станет менее агрессивной.

likar.info