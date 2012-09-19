Серебряные колокольчики успокаивают нервы

Биоэнергетики утверждают, что очень хорошо дома иметь маленькие колокольчики.

В этом убежден и Богдан Киндратюк, директор Центра исследования дзвонарства при Прикарпатском национальном университете им. Василия Стефаника.

При этом подчеркивает, что их влияние на микроклимат в семье зависит от металла, из которого они сделаны.

Например, серебряные смягчают нравы импульсивных людей, которые привыкли выяснять отношения с помощью физической силы.

Звучание бронзовых колокольчиков имеет приземляющую энергетику. Особенно положительно они действуют на легкомысленных людей.

Медные приносят душевное спокойствие и дают вдохновение писателям, танцорам и спортсменам.

Как подтверждают европейские и российские ученые, колокола как генераторы энергии в ультразвуковом диапазоне чрезвычайно положительно влияют на работу кровеносной и лимфатической систем организма.

Доказано также, что под влиянием сильных и ритмичных ударов колокола гибнет немало бактерий и вирусов.

Еще в древних легендах и преданиях зафиксировано, что церковный колокол может и нечистую силу изгонять, и своим чистым и мощным звуком душу и тело лечить.

Скажем, звон, а точнее маленькие колокольчики, часто используют представители нетрадиционной медицины при определении диагноза. Они подносят колокольчики к каждому органу и слегка ударяют. Если орган здоров, колокол выдает чистый и звонкий звук, если больной - звон будет приглушенным.

Однако больше всего звон применяют для лечения нервных и психических расстройств. По словам медиков туберкулезной больницы, расположенной неподалеку Гошевского монастыря в Долинском районе Ивано-Франковской, с 1985 года, когда здесь восстановили монастырь, многие пациенты, которые ежедневно спокойно слушают звон, выздоравливают вдвое быстрее.

gazeta.ua