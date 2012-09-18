Идеальный сон - каким он должен быть?

Специалисты продолжают споры по поводу сна и отдыха. Ранее считалось, что спать более 8 часов вредно для здоровья, теперь же ученые назвали другие цифры. Сколько же нужно отдыхать в будние и выходные дни?

В ходе исследований специалисты пришли к выводу, что дополнительные 1-2 часа, которые и взрослые, и дети проводят в постели на выходных, положительно влияют на здоровье. Это совсем не показатель лени. В будние дни организм не справляется с нагрузкой и часто недосыпает, а дополнительные часы сна на выходных именно то, что нужно для восстановления сил.

В тестах приняли участие 142 взрослых в возрасте 30 лет, которые в течение 5 дней спали 5 часов в сутки. На выходных участникам эксперимента предложили выспаться, увеличив сон с 5 часов до 10 и более. Оказалось, что те, кто дольше отдыхал, чувствовали себя намного лучше и энергичнее, чем те, кто спал меньше.

Целью другого исследования ученых из Института Западной Вирджинии было выяснить, какова идеальная продолжительность сна взрослого человека. Так, ученые пришли к выводу, что идеальный сон составляет 7 часов. У тех, кто спит более и менее 7 часов, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30% выше, чем у тех, кто спит 7 часов.

Пока исследователям не удалось установить причину, почему продолжительность сна влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, доподлинно известно, что недостаток сна может привести к развитию гипертонии и диабета.

korzonews.info