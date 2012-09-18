Развод родителей вызывает у мальчиков инсульт

Мужчины, которые в возрасте до 18 лет пережили развод родителей, имеют риск инсульта в 3 раза выше, чем те, кто вырос в полных семьях. К такому выводу пришли канадские ученые. Вместе с тем, развод родителей не связан с повышенным риском инсульта у женщин.

В ходе исследования ученые из Университета Торонто исключили другие факторы, которые могли бы повысить этот риск – насилие в семье, нездоровые пристрастия родителей, низкий социально-экономический статус, возраст, наличие вредных привычек.

Ученые не могут с уверенностью сказать, в чем причина этой связи, но предполагают, что решающую роль играет гормон кортизол, связанный со стрессом. Возможно, что стресс, пережитый на фоне развода родителей, может иметь биологические последствия, которые определяют реакцию этих мальчиков на стресс на всю жизнь.

likar.info