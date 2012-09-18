Чашка чая лучше чашечки кофе

Вне сомнений, хороший чай целебен для нашего здоровья и во многом полезнее любимого многими бодрящего напитка – кофе. Благотворные свойства чаю придают полифенолы и вещества растительного происхождения. Вот особенности действия некоторых из них.

1. Чай повышает выносливость организма. В состав зеленого чая входят антиоксиданты катехины. Они помогают сжигать жиры и увеличивать за счет этого мышечную выносливость.

2. Чай защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, частично предотвращают рак. Хотя в данном случае не следует полагаться только на чай.

4. Чай уничтожает свободные радикалы, которые повреждают структуру ДНК.

5. Увлажняющий эффект чая положительно сказывается на всем организме в целом, несмотря на содержание в нем кофеина.

6. Чай снижает риск развития болезни Паркинсона.

7. Чай обеспечивает защиту от ультрафиолетовых солнечных лучей, это своего рода резервный солнцезащитный крем.

8. Ученые предполагают, что регулярные чаепития снижают риск метаболического синдрома, который способствует развитию диабета, болезни сердца и инсульта.

9. Чай устраняет негативные последствия курения.

10. Чай помогает организму восстановиться после радиоактивного облучения.

11. Исследования показывают, что зеленый чай помогает диабетикам лучше усваивать сахар.

12. Зеленый чай улучшает плотность и прочность костной ткани.

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