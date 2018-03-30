Какие лечебные травы помогут при беременности
В коре вербы содержится то же самое вещество, что и в таблетках аспирина. А ментол, из которого готовят валидол, впервые получили из мяты...
Оказывается, в коре вербы содержится то же самое вещество, что и в таблетках аспирина, – ацетилсалициловая кислота. А ментол, из которого готовят валидол, впервые получили из мяты. Как видите, лекарственные растения – достойная альтернатива химическим препаратам. Так давайте выясним, какие травы пойдут на пользу будущим мамам. Брусника
Как видите, лекарственные растения – достойная альтернатива химическим препаратам. Так давайте выясним, какие травы пойдут на пользу будущим мамам.
Брусника
Листья этой лесной ягоды выводят из организма лишнюю жидкость и помогают избавиться от отеков. Такой же эффект дают и напитки из брусники и ее «родственницы» клюквы.
В больших дозах настой листьев брусники может навредить будущему малышу, поэтому точно соблюдайте назначение врача.
Валериана
Знакомая с детства «валерьянка» — одно из самых популярных успокоительных средств. Корень этого лесного растения снижает давление, успокаивает, расслабляет напряженные мышцы, помогает заснуть.
Дольше 1,5–2 месяцев валериану пить не стоит, иначе она может вызвать запоры и головную боль. Не забывайте и о том, что ее нельзя принимать вместе со снотворным.
Календула
Эти ярко-желтые цветы снимают воспаление и спазм, борются с микробами. Компресс, смоченный в настое календулы, облегчит боль при расширении вен.
Во время беременности лекарства, в состав которых входит календула, лучше не пить, потому что они могут раньше времени вызвать сокращения матки. Но кремы и компрессы не повредят ни маме, ни малышу.
Мята
Отвар этой ароматной травы – лучшее средство от тошноты. Заварите в термосе 2 чайные ложки мяты стаканом кипятка и дайте напитку настояться.
Даже если вы очень любите мятный чай, старайтесь не слишком им увлекаться: для будущей мамы одного стакана в день вполне достаточно.
У лекарственных растений есть преимущества перед химическими препаратами: они лучше усваиваются и реже дают осложнения; к тому же растения содержат целый комплекс полезных веществ. Например, чтобы пополнить организм витамином С и укрепить иммунитет, можно пить «аскорбинку», а можно — отвар шиповника. Больше пользы принесет шиповник, ведь в его плодах, помимо витамина С, есть и витамины группы В.
Вы уже готовы присоединиться к поклонникам «природной» медицины? Тогда не забывайте, что будущие мамы находятся на особом положении, и, прежде чем приступать к лечению травами, им нужно обязательно посоветоваться с врачом. .
Петрушка
Если вы ждете малыша, салаты со свежей петрушкой лучше есть почаще – эта скромная травка уменьшает отеки. Кстати, таким же образом действуют и семена укропа.
Петрушку не рекомендуют при некоторых проблемах с почками.
Пустырник
Успокоить нервы, снизить давление, уменьшить сердцебиение – все это под силу пустырнику. Он действует мягко и прекрасно подходит будущим мамам.
Во время беременности специалисты советуют пить отвар пустырника, а вот спиртовых настоек лучше избегать.
Тмин
Его семена уменьшают напряжение в мышцах матки и кишечнике, улучшают аппетит и пищеварение, избавляют от газов. А еще настой тмина поможет справиться с приступами тошноты.
Постарайтесь не превышать дозы, которые рекомендует ваш доктор.
Толокнянка
Как правильно заваривать травы?
•1 способ. 1–2 пакетика поместить в стеклянную или эмалированную посуду и залить стаканом кипятка. Накрыть крышкой и настаивать 15 минут.
•2 способ. 1 столовую ложку сухой травы (5 г) засыпать в стеклянную или эмалированную посуду и залить стаканом горячей кипяченой воды.
Накрыть крышкой и нагревать на кипящей водяной бане 15 минут (тот же эффект можно получить и в пароварке). Получившийся отвар нужно процедить и долить кипяченой водой до 200 мл. Подобный способ приготовления помогает извлечь из трав больше полезных веществ. .
Это средство поможет справиться с такими деликатными проблемами, как воспаления в мочевом пузыре (цистит) и канале, по которому моча выходит наружу (уретрит). Чтобы правильно приготовить отвар, залейте 5 г сухих листьев толокнянки холодной водой, кипятите 15–20 минут и процедите. Целебный напиток можно хранить в прохладном месте несколько дней.
Норма для будущих мам – 1 столовая ложка отвара 3 раза в день. Эту дозу лучше не увеличивать.
Попьем чайку?
Эти ароматные напитки помогут будущей маме справиться с некоторыми проблемами.
•Нехватка витаминов – чай из плодов шиповника, ягод черной смородины, красной рябины, брусники, листьев черники, мяты, смородины и земляники. Такой «витаминный эликсир» лучше пить теплым по 1/2 стакана 2–3 раза в день в течение месяца, а затем сделать перерыв на 10 дней.
•Повышенное давление – настой корня валерианы, травы пустырника и мяты перечной.
•Пониженное давление – чай из плодов боярышника, шиповника и травы зверобоя.
•Простуда – чай с шиповником и липовым цветом, а при боли в горле – отвар тысячелистника, ромашки или эвкалипта.
Эти растения очень полезны, но будущим мамам их лучше избегать:
Анис, Базилик, Душица (майоран), Женьшень, Красавка, Крапива, Лаванда, Мелисса, Можжевельник, Пижма, Полынь, Солодка, Термопсис, Хмель, Шалфей.