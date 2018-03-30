Какие лечебные травы помогут при беременности

Ока­зы­ва­ет­ся, в ко­ре вер­бы со­дер­жит­ся то же са­мое ве­щест­во, что и в таб­лет­ках ас­пи­ри­на, – аце­тил­са­ли­ци­ло­вая кис­ло­та. А мен­тол, из ко­то­ро­го го­то­вят ва­ли­дол, впер­вые по­лу­чи­ли из мя­ты. Как ви­ди­те, ле­кар­ст­вен­ные рас­те­ния – до­стой­ная аль­тер­на­ти­ва хи­ми­чес­ким пре­па­ра­там. Так да­вай­те вы­яс­ним, ка­кие тра­вы пой­дут на поль­зу бу­ду­щим ма­мам. Брус­ни­ка

Листья этой лес­ной яго­ды вы­во­дят из ор­га­низ­ма лиш­нюю жид­кость и по­мо­га­ют из­ба­вить­ся от оте­ков. Та­кой же эф­фект да­ют и на­пит­ки из брус­ни­ки и ее «родст­вен­ни­цы» клюк­вы.

В боль­ших до­зах на­стой листь­ев брус­ни­ки мо­жет на­вре­дить бу­ду­ще­му ма­лы­шу, по­это­му точ­но со­блю­дай­те на­зна­че­ние вра­ча.

Ва­ле­ри­а­на

Зна­ко­мая с дет­ст­ва «ва­лерь­ян­ка» — од­но из са­мых по­пу­ляр­ных успо­ко­и­тель­ных средств. Ко­рень это­го лес­но­го рас­те­ния сни­жа­ет дав­ле­ние, успо­ка­ива­ет, рас­слаб­ля­ет на­пря­жен­ные мыш­цы, по­мо­га­ет за­снуть.

Доль­ше 1,5–2 ме­ся­цев ва­ле­ри­а­ну пить не сто­ит, ина­че она мо­жет вы­звать за­по­ры и го­лов­ную боль. Не за­бы­вай­те и о том, что ее не­льзя при­ни­мать вмес­те со снотвор­ным.

Ка­лен­ду­ла

Эти яр­ко-жел­тые цве­ты сни­ма­ют вос­па­ле­ние и спазм, бо­рют­ся с мик­ро­ба­ми. Ком­пресс, смо­чен­ный в на­стое ка­лен­ду­лы, об­лег­чит боль при рас­ши­ре­нии вен.

Во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти ле­кар­ст­ва, в со­став ко­то­рых вхо­дит ка­лен­ду­ла, луч­ше не пить, по­то­му что они мо­гут рань­ше вре­ме­ни вы­звать со­кра­ще­ния мат­ки. Но кре­мы и ком­прес­сы не по­вре­дят ни ма­ме, ни ма­лы­шу.

Мя­та

Отвар этой аро­мат­ной тра­вы – луч­шее средст­во от тош­но­ты. За­ва­ри­те в тер­мо­се 2 чай­ные лож­ки мя­ты ста­ка­ном ки­пят­ка и дай­те на­пит­ку на­сто­ять­ся.

Да­же если вы очень лю­би­те мят­ный чай, ста­рай­тесь не слиш­ком им увле­кать­ся: для бу­ду­щей ма­мы од­но­го ста­ка­на в день впол­не до­ста­точ­но.

У ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний есть пре­иму­щест­ва пе­ред хи­ми­чес­ки­ми пре­па­ра­та­ми: они луч­ше усва­ива­ют­ся и ре­же да­ют ос­лож­не­ния; к то­му же рас­те­ния со­дер­жат це­лый ком­плекс по­лез­ных ве­ществ. На­при­мер, что­бы по­пол­нить ор­га­низм ви­та­ми­ном С и укре­пить им­му­ни­тет, мож­но пить «ас­кор­бин­ку», а мож­но — отвар ши­пов­ни­ка. Боль­ше поль­зы при­не­сет ши­пов­ник, ведь в его пло­дах, по­ми­мо ви­та­ми­на С, есть и ви­та­ми­ны груп­пы В.

Вы уже го­то­вы при­со­еди­нить­ся к по­клон­ни­кам «при­род­ной» ме­ди­ци­ны? Тог­да не за­бы­вай­те, что бу­ду­щие ма­мы на­хо­дят­ся на осо­бом по­ло­же­нии, и, преж­де чем при­сту­пать к ле­че­нию тра­ва­ми, им нуж­но обя­за­тель­но по­со­ве­то­вать­ся с вра­чом. .

Пет­руш­ка

Если вы жде­те ма­лы­ша, са­ла­ты со све­жей пет­руш­кой луч­ше есть по­ча­ще – эта скром­ная трав­ка умень­ша­ет оте­ки. Кста­ти, та­ким же об­ра­зом дейст­ву­ют и се­ме­на ук­ро­па.

Пет­руш­ку не ре­ко­мен­ду­ют при не­ко­то­рых про­бле­мах с поч­ка­ми.

Пу­с­тыр­ник

Успо­ко­ить нер­вы, сни­зить дав­ле­ние, умень­шить серд­це­би­е­ние – все это под си­лу пу­с­тыр­ни­ку. Он дейст­ву­ет мяг­ко и пре­крас­но под­хо­дит бу­ду­щим ма­мам.

Во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти спе­ци­а­ли­с­ты со­ве­ту­ют пить отвар пу­с­тыр­ни­ка, а вот спир­то­вых на­сто­ек луч­ше из­бе­гать.

Тмин

Его се­ме­на умень­ша­ют на­пря­же­ние в мыш­цах мат­ки и ки­шеч­ни­ке, улуч­ша­ют ап­пе­тит и пи­ще­ва­ре­ние, из­бав­ля­ют от га­зов. А еще на­стой тми­на по­мо­жет спра­вить­ся с при­сту­па­ми тош­но­ты.

По­ста­рай­тесь не пре­вы­шать до­зы, ко­то­рые ре­ко­мен­ду­ет ваш док­тор.

То­лок­нян­ка

Как пра­виль­но за­ва­ри­вать тра­вы?

•1 спо­соб. 1–2 па­ке­ти­ка по­мес­тить в стек­лян­ную или эма­ли­ро­ван­ную по­су­ду и за­лить ста­ка­ном ки­пят­ка. На­крыть крыш­кой и на­ста­ивать 15 ми­нут.

•2 спо­соб. 1 сто­ло­вую лож­ку су­хой тра­вы (5 г) за­сы­пать в стек­лян­ную или эма­ли­ро­ван­ную по­су­ду и за­лить ста­ка­ном го­ря­чей ки­пя­че­ной во­ды.

На­крыть крыш­кой и на­гре­вать на ки­пя­щей во­дя­ной ба­не 15 ми­нут (тот же эф­фект мож­но по­лу­чить и в па­ро­вар­ке). По­лу­чив­ший­ся отвар нуж­но про­це­дить и до­лить ки­пя­че­ной во­дой до 200 мл. По­доб­ный спо­соб при­го­тов­ле­ния по­мо­га­ет из­влечь из трав боль­ше по­лез­ных ве­ществ. .

Это средст­во по­мо­жет спра­вить­ся с та­ки­ми де­ли­кат­ны­ми про­бле­ма­ми, как вос­па­ле­ния в мо­че­вом пу­зы­ре (цис­тит) и ка­на­ле, по ко­то­ро­му мо­ча вы­хо­дит на­ру­жу (урет­рит). Что­бы пра­виль­но при­го­то­вить отвар, за­лей­те 5 г су­хих листь­ев то­лок­нян­ки хо­лод­ной во­дой, ки­пя­ти­те 15–20 ми­нут и про­це­ди­те. Це­леб­ный на­пи­ток мож­но хра­нить в про­хлад­ном мес­те не­сколь­ко дней.

Нор­ма для бу­ду­щих мам – 1 сто­ло­вая лож­ка отва­ра 3 ра­за в день. Эту до­зу луч­ше не уве­ли­чи­вать.

По­пьем чай­ку?

Эти аро­мат­ные на­пит­ки по­мо­гут бу­ду­щей ма­ме спра­вить­ся с не­ко­то­ры­ми про­бле­ма­ми.

•Не­хват­ка ви­та­ми­нов – чай из пло­дов ши­пов­ни­ка, ягод чер­ной смо­ро­ди­ны, крас­ной ря­би­ны, брус­ни­ки, листь­ев чер­ни­ки, мя­ты, смо­ро­ди­ны и зем­ля­ни­ки. Та­кой «ви­та­мин­ный элик­сир» луч­ше пить теп­лым по 1/2 ста­ка­на 2–3 ра­за в день в те­че­ние ме­ся­ца, а за­тем сде­лать пе­ре­рыв на 10 дней.

•По­вы­шен­ное дав­ле­ние – на­стой кор­ня ва­ле­ри­а­ны, тра­вы пу­с­тыр­ни­ка и мя­ты пе­реч­ной.

•По­ни­жен­ное дав­ле­ние – чай из пло­дов бо­ярыш­ни­ка, ши­пов­ни­ка и тра­вы зве­робоя.

•Прос­ту­да – чай с ши­пов­ни­ком и ли­по­вым цве­том, а при бо­ли в гор­ле – отвар ты­ся­че­лист­ни­ка, ро­маш­ки или эв­ка­лип­та.

Эти рас­те­ния очень по­лез­ны, но бу­ду­щим ма­мам их луч­ше из­бе­гать:

Анис, Ба­зи­лик, Ду­ши­ца (май­о­ран), Жень­шень, Кра­сав­ка, Кра­пи­ва, Ла­ван­да, Ме­лис­са, Мож­же­вель­ник, Пиж­ма, По­лынь, Со­лод­ка, Тер­моп­сис, Хмель, Шал­фей.

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