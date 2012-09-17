Cоевое молоко снижает давление

Изофлавоны – вещества, содержащиеся в таких продуктах, как соевое молоко, зеленый чай и арахис, снижают кровяное давление, передает zdravoe

В исследовании, проведенном американскими учеными, приняли участие 5000 волонтеров, которые пили соевое молоко в различных дозах ежедневно, а также измеряли свое кровяное давление. Как оказалось, у тех, кто получает более 2,5 миллиграммов изофлавонов в день, систолическое давление (верхний показатель) снижается на 5,5 пунктов. В обычном стакане соевого молока содержится около 22 миллиграммов изофлавонов.

По мнению экспертов, изофлавоны расширяют сосуды, увеличивая количество ферментов, принимающих участие в производстве оксида азота. «Наши выводы относятся ко всем людям, и говорят о том, что небольшое количество пищевых изофлавонов оказывают положительное влияние на кровяное давление» , - отметили исследователи. По их мнению, употребление продуктов, богатых этими веществами, в комбинации с овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, может снизить давление на 10 пунктов у людей с повышенным риском развития гипертонии.

Таким образом, простые изменения в образе жизни и питании могут избавить людей от необходимости принимать препараты, снижающие давление.