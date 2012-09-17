Как ухаживать за глазами?

Глазное здоровье – особая тема для разговора. Перед вами восемь рекомендаций от офтальмологов о том, как беречь «зеницу ока».

1. Заведите правило «20-20-20»: каждые 20 минут отрывать глаза от компьютерного экрана и, по крайней мере, 20 секунд смотреть на 20 метров вдаль.

2. Всегда носите солнцезащитные очки. Ультрафиолет повреждает вашу кожу, что уж говорить о слизистой глаз.

3. Ешьте продукты, которые помогают вашим глазам оставаться здоровыми. Это оранжевые овощи и фрукты.

4. Не игнорируйте болезненные ощущения в глазах. Покраснение и зуд могут требовать холодный компресс. Ощущение песка в глазах может уйти после промывания их чистой водой или физиологическим раствором. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

5. Узнайте, не влияют ли ваши другие заболевания на состояние ваших глаз. Например, высокое кровяное давление и диабет уменьшают приток крови к глазам. Нарушения иммунной системы, заболевания легких и щитовидной железы вызывают резь в глазах. Опасность представляют также рассеянный склероз, аневризм и рак.

6. Выбросьте старый набор для макияжа глаз. Его срок годности – три месяца. При более длительном его использовании вы рискуете приобрести глазную инфекцию или аллергию.

7. Не забывайте раз в год посещать окулиста. Большинство глазных заболеваний требуют раннего диагностирования для успешного лечения.

8. Бросьте курить, если эта привычка у вас есть. Курение увеличивает риск развития катаракты и усугубляет сухость слизистой оболочки глаза.

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