В Индии в результате наводнений и оползней погибло 45 человек
12:29, 17 сентября 2012Зарубежные новости
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Прошли мощные мусонные дожди
Жертвами наводнений и последовавших за ними оползней на севере Индии стали по меньшей мере 45 человек, еще не менее 18 пропали без вести.
Как сообщает РИА «Новости», мощные муссонные дожди, выпавшие в минувшие дни на штат Уттаракханд, стали причиной сильных оползней и сходов селевых потоков.
По информации СМИ, мощный селевой поток снес несколько десятков домов в восьми деревнях. В районе стихийного бедствия повреждены линии электропередачи и перерезаны дороги.
Власти перебрасывают армейские подразделения для помощи пострадавшим от стихии. Синоптики предупреждают, что муссонные ливни могут продолжиться.
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