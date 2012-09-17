В Индии в результате наводнений и оползней погибло 45 человек

Жертвами наводнений и последовавших за ними оползней на севере Индии стали по меньшей мере 45 человек, еще не менее 18 пропали без вести.

Как сообщает РИА «Новости», мощные муссонные дожди, выпавшие в минувшие дни на штат Уттаракханд, стали причиной сильных оползней и сходов селевых потоков.

По информации СМИ, мощный селевой поток снес несколько десятков домов в восьми деревнях. В районе стихийного бедствия повреждены линии электропередачи и перерезаны дороги.

Власти перебрасывают армейские подразделения для помощи пострадавшим от стихии. Синоптики предупреждают, что муссонные ливни могут продолжиться.