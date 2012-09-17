В Греции бастуют врачи и фармацевты

В Греции бастуют врачи, фармацевты, учителя, судьи и прокуроры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Более 20 тысяч врачей в больницах и поликлиниках обслуживают только экстренные случаи, требуя от государства выплаты задолженности по сверхурочным. Аптеки в столичной области Аттика, где проживает около трети 11-миллионного населения Греции, продолжают многодневную забастовку. Фармацевты из-за государственной задолженности отказываются выдавать лекарства застрахованным в крупнейшей государственной компании по предоставлению медицинских услуг EOPYY.

Судьи и прокуроры прекращают работу с сегодняшнего дня, когда в Греции начинается новый судебный сезон, и как минимум до 30 сентября. Они протестуют против снижения зарплат и повышения налогов. Также их профсоюзы выступают против мер государства, которое требует от судей срочно сократить количество находящихся в рассмотрении дел, исчисляющихся сотнями тысяч. Они считают, что эти меры являются вмешательством в работу независимого суда. Не участвуют в забастовке только работники Государственного совета Греции - одного из трех верховных судов, который занимается административными вопросами.

С понедельника по всей стране начинаются общие собрания профсоюзов школьных учителей и университетских преподавателей, на время которых будут отменяться занятия. Работники образования, как ожидается, присоединятся и к всеобщей суточной забастовке 26 сентября. Они протестуют против готовящихся сокращений расходов и возможных увольнений госслужащих, а также требуют увеличения ассигнований на образование.