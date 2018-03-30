Какие болезни угрожают офисным работникам

В мире осталось мало профессий, где можно было бы обойтись без компьютера. Это приносит человечеству, кроме видимого блага, новые болезни. Одна из них - компьютерный синдром, который поражает органы и системы человеческого организма.

В первую очередь страдают глаза. Например, врачи утверждают, что при проведении офтальмологического осмотра у 70% активных пользователей молодого возраста были выявлены конъюнктивы, которые характерны для пожилых людей и жителей климатических зон с палящим солнцем, сухостью воздуха, ветрами и песчаными бурями. А еще у более чем половины— пигментные отложения вокруг диска зрительного нерва, которые наблюдаются, например, у электросварщиков или медиков, работающих с кварцевыми лампами.

Наш парный орган зрения был создан эволюцией для ориентации в живой природе, то есть для постоянного перевода взгляда с предмета на предмет и, соответственно, непрерывного изменения фокусного расстояния глазного яблока. А картинка на мониторе — это плоское изображение. Оно не требует для своего восприятия качественного бинокулярного зрения, которое выработала эволюция. Это обстоятельство использует наша центральная нервная система — в том случае, когда двумя глазами смотреть становится физиологически невыгодно, она независимо от желания хозяина неощутимо один из них выключает из работы.

Самому большому риску подвергаются айтишники и геймеры.

За монитором мы сидим в течение многих часов подряд в жестко заданной рабочей позе. При этом одни группы мышц плечевого пояса и спины испытывают длительные статические нагрузки и перенапрягаются, а другие детренируются. Бедный «столб жизни» постепенно искривляется, перекашивается, позвонки начинают давить друг на друга, нервы, передающие сигналы от мозга, ущемляются…

Заболевания позвоночника могут привести к нарушению деятельности различных органов и систем организма: расстройству нервной системы и двигательного аппарата, головным болям, снижению аппетита, ухудшению деятельности органов дыхания, кровообращения, зрения и пищеварения.

Врачи подчеркивают, если оператор ПК или офисный работник не соблюдает режим работы за компьютером, он рискует получить заболевание, характеризующееся смещением позвонков, нарушением их структуры, поражением межпозвоночных суставов, грыжами межпозвоночных дисков, а также различного рода нарушениями осанки.

Самый распространенный недуг — остеохондроз. У одних больных при характерном для пользователей шейном остеохондрозе немеют руки, пальцы, снижается их мышечная сила, у других появляются головокружение и шум в ушах, а у третьих может возникнуть стойкий болевой синдром. Одним из рефлекторных синдромов шейного остеохондроза является нередкий для пользователей так называемый плечелопаточный периартрит, который проявляется болью в плече и ограничением движения. Обычно страдает правая рука, имеющая дело с компьютерной «мышкой».

Врачи настоятельно советуют, во время рабочего дня делайте регулярные перерывы для легких физических упражнений. Например, каждые 40—45 минут вставать из-за компьютера, ложиться на ровную поверхность, покачать пресс, поотжиматься. Хотя бы просто пройтись по коридорам или пару раз подняться и опуститься пешком по лестнице на два-три этажа.

Еще одна опасность подстерегает пользователей – травма постоянного напряжения (RSI - от английского repetitive strain injury). Это понятие ввели зарубежные медики для обозначения болевых ощущений в локтевых суставах, предплечьях, запястьях, кистях и пальцах рук. Этими симптомами могут страдать пользователей ПК, которые часами совершают однообразные движения, двигая «мышку» и набирая текст на клавиатуре.

При работе с устройствами ввода — «мышкой» и клавиатурой — никакого разнообразия нет. Мы часами совершаем одни и те же движения, тысячи и тысячи одинаковых движений кистью за рабочий день, а живое тело, как и любой другой механизм, быстрее всего изнашивается в тех местах, на которые приходится наибольшая нагрузка.

Врачи советуют активным пользователям:

Нельзя сидеть близко к экрану. Расстояние от монитора до глаз должно быть равно примерно длине вытянутой руки. Нельзя работать с установленной на максимум яркостью и контрастностью. Увеличивать контрастность иногда вынуждает грязный экран или слой пыли, поэтому нужно регулярно протирать монитор влажной салфеткой или специальным химическим раствором. Чтобы осветительные приборы не давали бликов на мониторе, нужно использовать дополнительное боковое освещение, лучше слева. В поле зрения пользователя не должны попадать осветительные приборы, так как это усиливает нагрузку на глаза. Нельзя сидеть за компьютером в сумерках или в темноте. Если что-то нужно перепечатывать с бумаги, то листы нужно установить как можно ближе к экрану, например, на кронштейне рядом с экраном, чтобы уменьшить «разброс» взгляда.

Клавиатура обязательно должна располагаться ниже локтя, руки не должны быть на весу — они должны полностью опираться на подлокотники кресла или рабочий стол, но не на край стола.

Голова должна быть слегка наклонена вперед.

Продолжительность непрерывной работы с компьютером не должна превышать двух часов с перерывами в 10—15 минут.

Во время перерывов рекомендуется выполнять ряд упражнений для рук.

Желательно периодически вставать из-за компьютера и смотреть в окно, вдаль — на небо, траву, деревья. А еще несколько раз в течение рабочего дня делать своего рода производственную гимнастику для глаз. Например, отвернуться от монитора, закрыть глаза и быстро — 10—20 раз — зажмуриться, не разжимая век, затем интенсивно поморгать, как можно шире открывая глаза. Закрыть глаза и «нарисовать» ими восьмерку, сначала вертикальную, потом горизонтальную. Помассировать виски у края глаз круговыми движениями кончиков пальцев — пальцы правой руки необходимо двигать по часовой стрелке, а пальцы левой — против.

В заключение этого нехитрого комплекса использовать «приемы дальнозоркости», которые расслабят мышцы хрусталика. Для этого надо зафиксировать взгляд на самой отдаленной точке в пределах видимости, а потом плавно перевести взгляд на кончик собственного носа. Или приклеить к ближайшему оконному стеклу бумажную метку, затем поочередно смотреть то на нее, то на дерево за окном. Повторять упражнение желательно по 10—15 раз минимум трижды в день.

Людям с напряженным режимом зрительной работы или ослабленным зрением нужно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза: чернику, черную смородину, шиповник, клюкву, морковь. В их рационе должна быть также печень трески и зелень — петрушка, салат, укроп, зеленый лук. Можно принимать готовые препараты, содержащие чернику, каратиноиды, селен, цинк, медь, аскорбиновую кислоту, токоферолы, а также поливитамины.

Некоторые офтальмологи советуют пить побольше жидкости — это поддерживает необходимый уровень влаги в тканях. За последние годы разработаны также десятки специальных препаратов для компенсации сухости глаз — «искусственные слезы».

Евгений Сивоконь