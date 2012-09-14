Ибупрофен и парацетамол - опасны для женщин

Ежедневное употребление обезболивающих, включая ибупрофен и парацетамол, повышает риск потери слуха у женщин, отмечает The Daily Mail со ссылкой на исследование Женского госпиталя Бригама. Притом, чем чаще женщина принимает средство, тем больше вероятность проблем.

Ученые проанализировали данные 62261 женщин 31-48 лет, охватив информацию, собранную в 1995-2009 годах. К концу изыскания 10012 женщины заявили о потере слуха. Оказалось, прием ибупрофена 2-3 раза в неделю повышал риск глухоты на 13%. При приеме его 4-5 дней в неделю риск повышался до 21%. 6-7 дней в неделю соответствовали 24%-у повышению. Использование парацетамола 2-3 дня в неделю связывалось с увеличением риска на 11%. А 4-5 дней повышали риск на 21%.

Комментирует руководитель изыскания доктор Шэрон Карчан: "Нестероидные противовоспалительные препараты могут снижать приток крови к улитке, негативно сказываясь на ее работе. А парацетамол, возможно, негативно воздействует на защитные механизмы, ограждающие улитку от повреждений".

Меддэйли