Детям нельзя питаться "взрослой" пищей

Не все родители правильно составляют рацион ребенка. Бывает, блюда готовятся с расчетом на всю семью, включая и взрослых, и маленьких детей. Получается, в рационе оказываются соленые, жареные продукты.

Считается, переводить ребенка на общий стол можно после года. Но, конечно, это не значит, что ему позволено есть жареное, копченое. Поэтому подобный подход в корне неверен. Подобные продукты можно, но с большой осторожностью, включать в режим питания только после трехлетнего возраста.

Притом, это разрешается делать только в отношении детей с не отягощенным гастроэнтерологическим анамнезом. То есть если у ребенка не возникало проблем с пищеварением ранее.

В случае наличия определенных отклонений необходимо проконсультироваться со специалистом на предмет составления индивидуальных рекомендаций по питанию.

Меддэйли