Осенней депрессии больше всего подвержены лентяи

Наличие подвижной психики, отсутствие работы, учебы или просто женский пол, - факторы риска осенней депрессии, по словам руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко. Он советует бороться с этим состоянием, отказавшись от жирных мясных продуктов, занявшись физкультурой и пообщавшись с близкими, передает РИА "Новости".

"Человек, который работает, ему некогда вспомнить, что сейчас - зима, осень или лето. Самое главное - найти себе занятие, и никакой хандры не будет. А если нечем заняться, если большую часть суток человек пребывает в горизонтальном положении на кровати или на диване, как раз хандра и застает", - констатирует Онищенко.

Что касается влияния сокращения светового дня на психику россиян, глава Роспотребнадзора признает: низкая облачность, постоянно моросящий дождь могут некоторых навести на невеселые мысли. Плюс, многие еще две недели назад купались в море. Значит, новый отпуск предстоит еще нескоро, что угнетает.

Онищенко рекомендует отвлекаться и уходить от такого настроя. А правильное питание, прием витаминов должны помочь. В противном случае, человека ожидает лишь усугубление депрессии.