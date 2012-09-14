Автобус врезался в бензовоз, погибли 50 человек

Пятьдесят человек погибли и шесть получили ранения в результате ДТП в южной афганской провинции Газни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-газету Khaama Press.

По словам пресс-секретаря губернатора Заравара Захида, в районе Аб-Банд рейсовый автобус врезался в бензовоз, произошел пожар. Пассажиры автобуса сгорели заживо, сказал он.

По данным телеканала "Толо", шестерых людей удалось вызволить из объятого пламенем автобуса. Они госпитализированы.

По предварительной версии дорожной полиции, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса.