Какие продукты вызывают появление прыщей

Казалось бы, ты тратишь уйму времени, сил и денег на уход за кожей. Но прыщи, почему-то, никуда не исчезают. Обрати внимание на то, что ты ешь – не исключено, что твоя неприятная проблема – следствие неправильного рациона.

Для кожи страшны две вещи: недостаток определенных элементов и их же переизбыток. Даже обычное переедание – без включения экзотических продуктов или аллергенов – приводит к высыпаниям. Вывод напрашивается сам собой: меньше кушать нужно не только из-за стремления к хорошей фигуре, но и для здоровья кожи.

Но дело, конечно, не только в количестве, но и качестве поступающей в организм пищи. Если ты никак не можешь справиться с прыщами, постарайся отказаться от следующих продуктов – и возможно, твоя проблема наконец-то будет решена.

Кофе и черный чай

Вещества, содержащиеся в этих популярнейших тонизирующих напитках, провоцируют перевыработку гормона кортизола, повышенные дозы которого дарят нам нервозность и кожные высыпания. Кстати, сладкий чай и кофе вреднее несладкого, а утренняя чашка натощак – вреднее порции кофе или чая после сытного обеда.

Молоко, сыры и мороженое

Жирные молочные продукты усиливают активность сальных желез. А вот их более диетические братья – творог, кефир или йогурты – действуют с точностью до наоборот: регулярное употребление кисломолочных продуктов с низкой жирностью помогает улучшить обмен веществ, а значит похудеть и почистить лицо.

Сладости

Сахар и здоровая кожа вообще несовместимы. А вот мед и сухофрукты – совсем другой разговор.

Консервы, снеки, сладкая газировка, соки

Вещества, которые человечеству выдают под видами сока, консервированных овощей и чипсов из настоящей картошки, это, собственно не продукты питания, а настоящее химическое оружие. Все проблемы организма, рано или поздно отражаются на состоянии кожи. Представляешь, каково ей, когда ты съедаешь четвертый пакетик чего-нибудь со вкусом сметаны и зелени, запивая это шипучкой?

Жирная и жареная пища

Проблемы с ЖКТ плюс переизбыток жира, выделяющийся из организма через кожу.

Орехи

Один из самых безобидных продуктов нашего списка, орехи, тем не менее, провоцируют появления прыщей. Но отказываться от них полностью не обязательно – просто сильно сократи объемы привычных порций.

korzonews.info