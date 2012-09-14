В Украине – всплеск венерических болезней. В 2012 году заболеваемость ЗППП выросла на 15%, по сравнению с прошлым годом. Такие данные обнародовал главврач «Медицинского Центра Здоровье» Александр Золотарев.

У мужчин чаще выявляют хламидийную инфекцию, а у женщин - уреоплазму, гарднереллу, трихомонаду, микоплазму. Традиционно, по окончанию сезона отпусков наблюдается всплеск диагностирования венерических заболеваний.

Специалист подчеркнул, что эти инфекции нередко становятся причиной предраковых и онкологических состояний, а также бесплодия, если воспалительный процесс в организме не остановить вовремя.

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