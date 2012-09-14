Овощ, который продлевает жизнь

Исследователи обнаружили необычные свойства моркови.

Специалисты Центра по контролю и предупреждению заболеваний из Атланты обнаружили, что морковь может продлевать человеку жизнь. Вещества каротиноиды, которые входят в состав моркови, являются мощными антиоксидантами, способными восстанавливать клеточные и молекулярные повреждения. С возрастом защитные ресурсы против них ослабевают и признаки старения становятся все более очевидными. Наблюдения же показали, что морковь помогает отсрочить неприятный возрастной процесс.

Стоит отметить, что морковь также обладает и рядом других полезных свойств. Витамин А, который содержится в ней больших количествах, спасает от повышенной утомляемости, повышает устойчивость к простудам и разного рода инфекциям, улучшает зрение, защищает от увядания кожи, а при регулярном употреблении придает коже привлекательный золотистый оттенок.

korzonews.info