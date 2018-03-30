Средство от усталости, депрессии и частых простуд

Американские исследователи установили, что еда влияет на развитие рака. Такой особенностью владеют фрукты и овощи, которые содержат каротин. Потому они призывают своих пациентов: ешьте побольше тех плодов, которые имеют яркий желтый, оранжевый цвет.

Облепиха, кроме каротина, содержит также другие природные лекарства от рака - витамины С и Е.

Еще в глубокую давность китайские, тибетские и монгольские врачи использовали ее в своем врачебном арсенале.

Эту ягоду называют северным ананасом, который совмещает в себе кислинку лимона, сладость апельсина и вкус ананаса. Облепиха признана одним из лучших природных источников биологически активных веществ.

Аскорбиновой кислоты в облепихе больше, чем в шиповнике. А витамин С - наш главный союзник в борьбе с болезнями, который играет ключевую роль в укреплении иммунитета и стабилизации психического здоровья, сохранении жизненной силы и предотвращении частых простуд, повышенной утомляемости, депрессии, бессоннице, раннему образованию морщин, ухудшению зрения, залечивает язвы на слизистых оболочках разных органов, благодаря наличию Р-активных веществ не разрушается, следовательно активнее действует. К слову, эти вещества повышают прочность и уменьшают проницаемость стенок капилляров, что очень важно для предотвращения сердечно-сосудистых болезней.

Аскорбиновая кислота вместе со своими союзниками - витаминами А и Е создает мощную защиту против оксиданта, который повреждает клетки на молекулярном уровне, влеча многообразные болезни и общее старение организма.

Если взять витамин Е (токоферол), то этот антиоксидант защищает и от гиблого влияния окружающей среды, в частности табачного дыма, выхлопных газов (здесь он действует вместе с витамином А). Кроме того, витамин Е предотвращает или устраняет нарушение кровообращения, поскольку уменьшает сворачиваемость крови и препятствует тромбообразованию; защищает важные железы - щитовидную, половые железы, надпочечники.

Третьим мощным защитником организма является витамин А. Он обезвреживает вирусы и бактерии, поддерживает молодость клеток, улучшает остроту зрения, а кожу делает гладкой и блестящей и эластичной. Последними десятилетиями обнаружено, что витамин А - мощный враг раковых клеток. В облепихе содержится большое количество каротиноидов, из которых образуется в организме витамин А.

В плодах облепихи обнаружены также высокие содержания витаминов К, В1, В2, В6 (фоллиевой кислоты, которая очень нужна всем, ведь принимает участие в выработке красных кровяных телец, гормонов роста и "гормонов счастья", а беременным - больше всего).

Активной фракцией облепихи является стерин, который предотвращает всасывание холестерина, то есть развитию атеросклероза. Составная часть облепихи - редкий в растениях алкалоид серотонин (есть еще в томатах, крыжовнике, барбарисе), регулирует температуру тела, кровяное давление, а также имеет противоопухолевое свойство.

Благоприятно действуют на организм имеющиеся в ягодах кислоты. В частности, янтарная обезвреживает вредное действие стресса, антибиотиков; олеаноловая умеренно снижает кровяное давление, расширяет сосуды сердца и мозга, улучшает кровообращение (важно для предотвращения инфаркта и инсульта).

О прекрасных лечебных свойствах этого растения можно писать еще много, потому что названы лишь главные ее составляющие части, которые содержатся в плодах, письме, коре. Люди издавна широко использовали их: отвар плодов - для лечения органов пищеварения, отвар плодов с зрелыми листьями и побегами - для лечения ревматизма, отвар ветвей, листьев, коры для тонизирующих ванн.

Отвар ягод (3 ст. л. залить 0,5 л воды, варить под крышкой на протяжении 5 хв, процедить, прибавить мед по вкусу) полезен также в случае кожных болезней.

Средство для укрепления волос, когда человек лысеет: 2 ст. л. ягод и листьев залить 2 стаканами кипятка, накрыть, настоять 2-3 год., процедить. Пить по 150 мл утром и вечером к еде, втирать в кожу головы ежедневно на ночь.

Сок из облепихи. Ягоды моют холодной водой, обсушивают, растирают, кладут в эмалированную кастрюлю, заливают подогретой 40°С водой (200 мл на 1 кг ягод). Подогревают массу до температуры 50°С и выжимают сок. Полученный сок процеживают через три слоя марли, подогревают до кипения и разливают в стерилизованные банки, закрывают металлическими крышками. Можно сок не процеживать, а закрывать с мякотью.

Облепиха, перетертая с сахаром. Подготовленные плоды измельчают, кладут в эмалированную посуду и добавляют сахар (на 1 кг 2 кг сахара). Тщательным образом перемешивают и фасуют в стеклянные банки, закрывают капроновыми крышками. Хранят в прохладном месте.

Варение. Чистые ягоды пересыпают сахаром (на 1 кг 1,5 кг сахара), выдерживают 5-6 год в прохладном помещении. Тогда варят к готовности на слабом огне, снимая пену.

Если готовят варение без отстаивания, то варят сахарный сироп (на 2 стакана воды 500 г сахара), кладут 1 кг ягод, доводят варенье до готовности на слабом огне.

Ягоды облепихи нельзя употреблять больным острым панкреатитом и острым холециститом.

Юлия Мартыненко

