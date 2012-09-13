Консульство США в Берлине эвакуировано из-за угрозы теракта

Консульство США в Берлине сегодня было эвакуировано из-за угрозы теракта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N-24.

По информации телеканала, около 11-ти часов неизвестный оставил у входа в визовый отдел консульства подозрительный пакет. Сразу после этого сотрудников консульства эвакуировали. В настоящее время на месте работают специалисты. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее в Интернете были распространены фрагменты фильма на английском языке "Невиновность мусульман", который вызвал волну протестов в ряде исламских стран и спровоцировал нападения на американские посольства.

Исламисты атаковали Посольство США в Каире, американские диппредставительства в Ливии и Тунисе.

В результате обстрела консульства в ливийском городе Бенгази был убит посол США Кристофер Стивенс и трое других дипломатов.

В настоящее время протесты перекинулись на другие страны региона, демонстрации и проходят, в частности, в Йемене и Иране.