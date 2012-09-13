ЮНИСЕФ отмечает значительное снижение смертности среди детей младше пяти лет за последние 20 лет.

По данным ЮНИСЕФ, в 2011 году ежедневно в мире умирали около 19 тысяч детей младше пяти лет. В итоге в прошлом году умерло 6,9 миллионов детей в этой возрастной категории, в то время как в 1990 году таких смертей было 12 миллионов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Одной из причин снижения детской смертности, по мнению экспертов ЮНИСЕФ, стало то, что бедные страны постепенно богатеют.

Среди других причин снижения детской смертности организация называет пропаганду кормления грудью в бедных странах и иммунизации от распространенных инфекционных болезней.

Резкое снижение смертности среди детей младше пяти лет наблюдается прежде всего в странах, получивших значительную поддержку извне, отмечает ЮНИСЕФ.

Кампании по борьбе с такими инфекционными болезнями, как корь, снизили детскую смертность от них по всему миру с 500 тысяч в 2000 году до 100 тысяч в 2011 году.

В прошлом году половина всех детских смертей, по информации ЮНИСЕФ, пришлась всего на пять стран – Индию, Нигерию, Демократическую Республику Конго, Пакистан и Китай.

Несмотря на общую тенденцию снижения детской смертности в мире, ЮНИСЕФ отмечает, что в таких странах, как Чад, Сомали, ДРК, Камерун и Буркина-Фасо смертность, наоборот, возросла в 2011 году по сравнению с 1990 годом - примерно на 10 тысяч детей в год.

Одной из основных причин детской смертности в мире ЮНИСЕФ называет военные конфликты. Среди других причин, стоящих жизни тысячам детей младше пяти лет, - пневмония (18% от всех смертей в мире), осложнения при преждевременных родах (14%), диарея (11%), осложнения, связанные с родами (9%) и малярия (7%).

Около 40% всех смертей среди детей младше пяти лет происходит в первые 28 дней их жизни. Только в 2011 году около трех миллионов детей в мире умерли, не дожив до одного месяца.

bbc.co.uk