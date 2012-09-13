Один украинец погиб после ДТП в Польше
12:37, 13 сентября 2012Зарубежные новости
0
И 8 госпитализированы
По сообщению посольства Украины в Республике Польша, 13 сентября с.г. на территории Лодзинского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого, по предварительной информацию, погиб 1 гражданин Украины и еще 8 наших соотечественников претерпели ранения разной степени тяжести.
Раненые госпитализированы в местное медицинское учреждение, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
С целью выяснения обстоятельств ДТП и обеспечения надлежащего консульского сопровождения события к месту аварии выехал консул посольства Украины.
Дело находится на особом контроле в посольстве Украины и Департаменте консульской службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter